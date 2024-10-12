Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Опочецком районе

18:24, 12 октября 2024, ПАИ

Автомобили Niva Chevrolet и ВАЗ-2107 столкнулись у деревни Заверняйка в Опочецком районе. После столкновения Niva Chevrolet вылетела в кювет и протаранила дерево. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107 находится в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Niva Chevrolet. Им оказывается помощь на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.