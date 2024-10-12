Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Опочецком районе
Автомобили Niva Chevrolet и ВАЗ-2107 столкнулись у деревни Заверняйка в Опочецком районе. После столкновения Niva Chevrolet вылетела в кювет и протаранила дерево. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107 находится в состоянии алкогольного опьянения.
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Niva Chevrolet. Им оказывается помощь на месте, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
12 октября 2024
Стала известна предварительная причина пожара в Дедовичах, где погибла 14-летняя девочка