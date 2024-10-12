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Общество

Продолжаются поиски пропавшего 49-летнего псковича

Поиски 49-летнего Дмитрия Абрамова, пропавшего 2 сентября 2023 года в Пскове, продолжаются. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В Пскове разыскивается мужчина, который проживал в переулке Путейца. На вид ему 45–50 лет, рост – 190 см. У него худощавое телосложение, овальное лицо и русые волосы. Между большим и указательным пальцами на правой руке есть татуировка с буквой «д». Кроме того, на обеих руках у мужчины шрамы от ожогов.

Был одет в чёрную куртку, синие джинсы и тёмные ботинки или кроссовки.

Всех, кто знает о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-921-501-41-90 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.

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