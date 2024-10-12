Сезон фонтанов закрывается в Пскове

19:26, 12 октября 2024, ПАИ

Сезон фонтанов закрывается в Пскове. Эти и следующие выходные – последняя в этом году возможность увидеть светомузыкальное шоу в сквере имени 60-летия Октября. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Расписание субботних и воскресных показов:

19:00 - 21:00 – световое и звуковое сопровождение;

21:00 - 21:45 – светомузыкальное представление;

21:45 - 22:00 – лазерное видеошоу.

«С 21 октября специалисты начнут подготовку фонтана к зиме: сливать воду, чистить фильтры и форсунки. Для обеспечения сохранности в зимний период поверхность фонтана накроют гидроизоляционным материалом и огородят», – подчеркнул Борис Елкин.