Псковские школьники могут подать заявку на олимпиаду «Безопасные дороги»

19:57, 12 октября 2024, ПАИ

С 24 сентября по 27 октября на образовательной онлайн-платформе Учи.ру проводится Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Цель олимпиады – расширить знания школьников об основах безопасного поведения на дорогах. В ней могут участвовать ученики 1-9 классов общеобразовательных организаций. Чтобы выполнить задания, школьникам нужно зарегистрироваться на платформе и перейти на страницу олимпиады из личного кабинета.

Олимпиада проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Её организуют АНО «Национальные приоритеты» совместно с ГУОБДД МВД России, Минтрансом России и Минпросвещения России.

Госавтоинспекция приглашает детей принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде, чтобы проверить и укрепить свои знания правил дорожного движения и присоединиться к работе по повышению уровня безопасности на дороге.