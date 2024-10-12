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Общество

Псковские школьники могут подать заявку на олимпиаду «Безопасные дороги»

С 24 сентября по 27 октября на образовательной онлайн-платформе Учи.ру проводится Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Цель олимпиады – расширить знания школьников об основах безопасного поведения на дорогах. В ней могут участвовать ученики 1-9 классов общеобразовательных организаций. Чтобы выполнить задания, школьникам нужно зарегистрироваться на платформе и перейти на страницу олимпиады из личного кабинета.

Олимпиада проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Её организуют АНО «Национальные приоритеты» совместно с ГУОБДД МВД России, Минтрансом России и Минпросвещения России.

Госавтоинспекция приглашает детей принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде, чтобы проверить и укрепить свои знания правил дорожного движения и присоединиться к работе по повышению уровня безопасности на дороге.

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