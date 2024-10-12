Несовершеннолетний мотоциклист пострадал в результате ДТП в Острове
Столкновение автомобиля Changan и несовершеннолетнего мотоциклиста произошло на пересечении улиц Карла Маркса и Островских Молодогвардейцев в Острове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие медики оказывают помощь 14-летнему мотоциклисту. От госпитализации отказался.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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