Несовершеннолетний мотоциклист пострадал в результате ДТП в Острове

20:26, 12 октября 2024, ПАИ

Столкновение автомобиля Changan и несовершеннолетнего мотоциклиста произошло на пересечении улиц Карла Маркса и Островских Молодогвардейцев в Острове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие медики оказывают помощь 14-летнему мотоциклисту. От госпитализации отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.