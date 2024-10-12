Пьяный водитель учинил ДТП с пострадавшим на трассе в Псковском районе

20:58, 12 октября 2024, ПАИ

Водитель автомобиля не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась. ДТП произошло у деревни Стяглы в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, водитель и пассажир находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшие спасатели обесточили автомобиль и совместно с медиками деблокировали пострадавшего пассажира, который был госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.