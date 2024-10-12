Пьяный водитель учинил ДТП с пострадавшим на трассе в Псковском районе
Водитель автомобиля не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась. ДТП произошло у деревни Стяглы в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, водитель и пассажир находятся в состоянии алкогольного опьянения.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие спасатели обесточили автомобиль и совместно с медиками деблокировали пострадавшего пассажира, который был госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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