Россияне стали есть больше рыбы

22:59, 12 октября 2024, ПАИ

Потребление рыбы в России в 2023 году выросло на 2 % и превысило 22 килограмма на человека, сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Он уточнил, что в среднем каждый россиянин съедает 22,5 килограмма рыбы в год. Это на 2 % больше, чем в предыдущем году.

Глава ВАРПЭ также отметил, что по итогам 2023 года рыбная продукция опередила по темпам роста потребления молоко и молочные продукты, яйца и сахар.

Самый высокий уровень потребления рыбы наблюдается на Дальнем Востоке – почти 26 килограммов в год на одного жителя. Второе место занимает Центральный федеральный округ с показателем 24,6 килограмма рыбы на человека в год.

В прошлом году также увеличилось потребление рыбных полуфабрикатов и готовых изделий – на 14 %. Однако они по-прежнему занимают небольшую долю в категории рыбы и рыбопродукции.

Герман Зверев считает, что для повышения потребления рыбы необходимо реализовать дорожную карту, которую поручил разработать президент России Владимир Путин. Она должна включать меры не только популяризации, но и повышения доступности продукции. В частности, речь идёт о субсидировании доставки рыбы, развитии логистической инфраструктуры и расширении программы «Доступная рыба». Герман Зверев добавил, что свои предложения по этому вопросу уже направил в Минсельхоз.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам 2023 года составила чуть более двух процентов. При этом она отметила, что цена на рыбу достаточно высокая. Валентина Матвиенко также указала на необходимость проанализировать сложившуюся ситуацию вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. Она подчеркнула, что при повышении налоговой нагрузки на предприятия отрасли будут расти и цены.

Герман Зверев, комментируя выступление Валентины Матвиенко, отметил, что ассоциация разделяет обеспокоенность главы Совфеда финансовой ситуацией в отрасли.