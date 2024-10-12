Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Врач объяснил, в каком случае артроз может развиться в молодом возрасте

Артроз – это дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, которое обычно возникает у пожилых людей. Однако при соблюдении четырёх условий оно может развиться и в молодом возрасте, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, ортопед-травматолог Европейского медицинского центра (EMC) Андрей Карданов.

По словам Андрея Карданова, молодой человек тоже может столкнуться с этой проблемой, если ведёт малоподвижный образ жизни, страдает ожирением и не соблюдает водный режим, а также имеет повышенный риск травматизма.

При артрозе сустав повреждается не из-за воспаления, а вследствие естественного износа. Причинами могут быть высокие нагрузки на сустав в течение жизни, старение организма, нарушения осевой нагрузки при искривлении позвоночника, когда сустав испытывает чрезмерное давление. Иногда на второй или третьей стадии болезни при артрозе возникают воспалительные процессы, которые затрагивают весь хрящ.

По словам врача, артрозы чаще всего развиваются первично и не связаны с другими заболеваниями. Важную роль играют наследственность или травмы костей и суставов.

Ещё один значимый фактор разрушения хрящевых структур суставов – нарушение осанки и баланса в работе мышц спины и конечностей.

Артроз развивается долго: болевая симптоматика нарастает постепенно, часто одновременно с деформацией сустава или конечности. Если сустав болит, но других признаков нет, стоит обратиться к травматологу-ортопеду и сделать рентгенографию, объяснил врач.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 октября 2024

Великолукский проект «Сушим СВОим» стал победителем регионального этапа премии «Мы вместе»
12 октября 2024

Проблемы пробации наркозависимых осуждённых обсудил Дмитрий Шахов на межведомственном совещании
12 октября 2024

Фестиваль клюквы прошёл в Пыталово
12 октября 2024

Региональный чемпионат по оказанию первой помощи
12 октября 2024

Сезон фонтанов закрывается в Пскове
12 октября 2024

Алла Сердцева: Взаимодействие между странами СНГ – это очень логичное развитие сотрудничества
12 октября 2024

Уникальные кирпичи с клеймами нашли при раскопках в Пскове археологи
12 октября 2024

Арт-объект «Спичечный коробок» появился в Гдовском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...