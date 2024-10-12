Врач объяснил, в каком случае артроз может развиться в молодом возрасте

23:42, 12 октября 2024, ПАИ

Артроз – это дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, которое обычно возникает у пожилых людей. Однако при соблюдении четырёх условий оно может развиться и в молодом возрасте, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, ортопед-травматолог Европейского медицинского центра (EMC) Андрей Карданов.

По словам Андрея Карданова, молодой человек тоже может столкнуться с этой проблемой, если ведёт малоподвижный образ жизни, страдает ожирением и не соблюдает водный режим, а также имеет повышенный риск травматизма.

При артрозе сустав повреждается не из-за воспаления, а вследствие естественного износа. Причинами могут быть высокие нагрузки на сустав в течение жизни, старение организма, нарушения осевой нагрузки при искривлении позвоночника, когда сустав испытывает чрезмерное давление. Иногда на второй или третьей стадии болезни при артрозе возникают воспалительные процессы, которые затрагивают весь хрящ.

По словам врача, артрозы чаще всего развиваются первично и не связаны с другими заболеваниями. Важную роль играют наследственность или травмы костей и суставов.

Ещё один значимый фактор разрушения хрящевых структур суставов – нарушение осанки и баланса в работе мышц спины и конечностей.

Артроз развивается долго: болевая симптоматика нарастает постепенно, часто одновременно с деформацией сустава или конечности. Если сустав болит, но других признаков нет, стоит обратиться к травматологу-ортопеду и сделать рентгенографию, объяснил врач.