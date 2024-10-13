День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается сегодня в России

09:12, 13 октября 2024, ПАИ

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России отмечается сегодня, 13 октября, пишет calend.ru.

Праздник был установлен указом президента России 31 мая 1999 года и ежегодно отмечается во второе воскресенье октября.

В этот день свой профессиональный праздник отмечают не только работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но и те, кто работают на земле, выращивают хлеб и овощи, поставляют мясо, молоко и другие продукты.

На сегодняшний день агропромышленный комплекс является одной из самых динамичных отраслей российской экономики. Россия является мировым лидером по экспорту пшеницы. Российские производители обеспечивают внутренний рынок зерном, растительным маслом, сахаром, рыбой, мясом, овощами.

Государство инвестирует в сельское хозяйство, для решения проблем принимаются меры, в том числе и на законодательном уровне, а поддержка агропромышленного производства является важнейшей задачей экономической политики страны.