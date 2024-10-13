Александр Котов поздравил работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поздравил с профессиональным праздником председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.
«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди разных специальностей, от трактористов до руководителей крупных аграрных холдингов, но всех объединяет невероятная увлечённость своим делом, трудолюбие, терпение и забота о родной земле. Без этих качеств невозможно было бы добиться тех впечатляющих результатов, которые мы наблюдаем сегодня в аграрной отрасли нашего региона», – сказал он.
Александр Котов отметил, что по уровню развития сельского хозяйства Псковская область лидирует в Северо-Западном федеральном округе, а по некоторым показателям – и во всей стране.
«Мы наблюдаем, как современное сельское хозяйство становится всё более высокотехнологичным: автоматизация, инновации способствуют повышению производительности и качества продукции», – подчеркнул председатель Собрания. Он добавил, что произведённые в Псковской области продукты не только востребованы местными жителями, но и продаются в другие российские регионы и за рубеж.
«Ваш труд – огромный вклад в развитие экономики и обеспечение продовольственной безопасности нашего государства», – сказал Александр Котов.
Он также поблагодарил работников отрасли за преданность делу и за ежедневный добросовестный труд, а также пожелал им благополучия, здоровья, новых успехов и процветания.
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