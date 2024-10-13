Псковичей приглашают на выставку «Смешанные чувства»

09:35, 13 октября 2024, ПАИ

Выставка «Смешанные чувства» Любови Желтышевой работает в Центре туризма и творческих индустрий Пскова. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

«Автор переосмыслил привычные вещи и события. Например, в картине «Битва на Чудском» нет воинов и озера, а на полотне «Новый год» – фейерверков и праздничных огней», – рассказали в администрации.

Любовь Желтышева считает, что для передачи эмоций художнику необязательно прибегать к детализации – зритель может ощутить связь с происходящим и без неё.

«Всё моё творчество напитано не только радостью, но и другими эмоциями, как и наша жизнь. Каждая эмоция – это сочетание смешанных чувств, и в радости, и страхе также присутствует множество других ощущений», – отметила псковская художница.

Добавим, что посетить выставку Любови Желтышевой можно до 7 ноября.