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Культура

Псковичей приглашают на выставку «Смешанные чувства»

Выставка «Смешанные чувства» Любови Желтышевой работает в Центре туризма и творческих индустрий Пскова. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Псковичей приглашают на выставку «Смешанные чувства». Фото здесь и далее: администрация Пскова

«Автор переосмыслил привычные вещи и события. Например, в картине «Битва на Чудском» нет воинов и озера, а на полотне «Новый год» – фейерверков и праздничных огней», – рассказали в администрации.

Любовь Желтышева считает, что для передачи эмоций художнику необязательно прибегать к детализации – зритель может ощутить связь с происходящим и без неё.

«Всё моё творчество напитано не только радостью, но и другими эмоциями, как и наша жизнь. Каждая эмоция – это сочетание смешанных чувств, и в радости, и страхе также присутствует множество других ощущений», – отметила псковская художница.

Добавим, что посетить выставку Любови Желтышевой можно до 7 ноября.

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