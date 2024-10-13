О негативном влиянии кофе на работоспособность предупредила эндокринолог Галина Смирнова
Как влияет питание на уровень работоспособности и концентрации в течение рабочего дня, рассказала эндокринолог Скандинавского центра здоровья Галина Смирнова, пишет «Газета.Ru».
Она отметила, что напитки с высоким содержанием сахара и кофеина, сладкое и фастфуд могут снизить способность сосредотачиваться и уровень энергии. Сахар вызывает резкий скачок глюкозы в крови, пояснила эндокринолог. При отсутствии физической активности глюкоза превращается в жир, повышая уровень триглицеридов и снижая концентрацию и внимание.
«Фастфуд содержит большое количество трансжиров и консервантов, которые также негативно влияют на когнитивные функции. Эти продукты вызывают колебания уровня инсулина и ухудшают самочувствие, что ведёт к снижению продуктивности», – отметила Галина Смирнова.
При этом регулярное употребление кофе и энергетических напитков негативно сказывается на общем состоянии и внимании.
Кофеин вызывает быстрый подъём энергии, но после этого наступает период отката. Через несколько часов после употребления кофе многие чувствуют упадок сил и потерю концентрации. Кроме того, постоянное употребление кофеина приводит к гиперстимуляции, что способствует появлению тревожности и рассеянности, отметила эксперт.
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О негативном влиянии кофе на работоспособность предупредила эндокринолог Галина Смирнова
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