О негативном влиянии кофе на работоспособность предупредила эндокринолог Галина Смирнова

10:40, 13 октября 2024, ПАИ

Как влияет питание на уровень работоспособности и концентрации в течение рабочего дня, рассказала эндокринолог Скандинавского центра здоровья Галина Смирнова, пишет «Газета.Ru».

Она отметила, что напитки с высоким содержанием сахара и кофеина, сладкое и фастфуд могут снизить способность сосредотачиваться и уровень энергии. Сахар вызывает резкий скачок глюкозы в крови, пояснила эндокринолог. При отсутствии физической активности глюкоза превращается в жир, повышая уровень триглицеридов и снижая концентрацию и внимание.

«Фастфуд содержит большое количество трансжиров и консервантов, которые также негативно влияют на когнитивные функции. Эти продукты вызывают колебания уровня инсулина и ухудшают самочувствие, что ведёт к снижению продуктивности», – отметила Галина Смирнова.

При этом регулярное употребление кофе и энергетических напитков негативно сказывается на общем состоянии и внимании.

Кофеин вызывает быстрый подъём энергии, но после этого наступает период отката. Через несколько часов после употребления кофе многие чувствуют упадок сил и потерю концентрации. Кроме того, постоянное употребление кофеина приводит к гиперстимуляции, что способствует появлению тревожности и рассеянности, отметила эксперт.