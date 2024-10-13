Опрокинутый автомобиль обнаружен в Псковском районе
Опрокинутый автомобиль обнаружен в Псковском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Автомобиль со следами опрокидывания обнаружен на 279-м километре трассы Р-23 Псковского района.
Прибывшие сотрудники оперативных служб на месте никого не обнаружили. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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