Более четырёх миллионов потеряли жители Псковской области из-за мошенников

12:56, 13 октября 2024, ПАИ

Более четырёх миллионов рублей недосчитались жители Пскова, Великих Лук, Печор и Псковского района после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Под разными предлогами махинаторы завладели их сбережениями.

В частности, они предложили своим собеседникам якобы для предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов и доступа к их банковским счетам срочно перевести денежные средства на «безопасные счета».

Других пользователей злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товара на сайтах. А кому-то аферисты пообещали организовать дополнительный заработок в Сети.

В итоге жители региона потеряли свыше четырёх миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования.