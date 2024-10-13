Памятник Арине Родионовне открыли в Пушкинских Горах

13:18, 13 октября 2024, ПАИ

Памятник няне Александра Сергеевича Пушкина Арине Родионовне открыли в Пушкинских Горах сегодня, 13 октября, передаёт «Первый Псковский».

На торжественном открытии выступил директор музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

Также на открытии присутствовал скульптор Дмитрий Кривоносов – выпускник Санкт-Петербургской академии художеств.

«Мы специально к этому и стремились, что именно в этот год – в юбилейный год, в Год семьи – мы поставили памятник Арине Родионовне. Она вместе с бабушкой Пушкина Марией Алексеевной Ганнибал воплощают все лучшее, что есть в нашей русской культуре, связанное с женским образом, женщиной, бабушкой, мудростью и любовью, которые окружали Пушкина на протяжении всей его жизни», – подчеркнул Георгий Василевич.

Отметим, памятник выполнен из современного полимерного материала с бронзовым покрытием.