Психолог Кутузова рассказала о вреде чрезмерного использования гаджетов

13:40, 13 октября 2024, ПАИ

О негативном влиянии чрезмерного использования гаджетов рассказала психолог, профайлер Лидия Кутузова, пишут «Известия».

У взрослых постоянное использование смартфона может привести к информационной перегрузке. В этом случае мозг не успевает обработать потоки информации, что приводит к повышенной утомляемости, снижению концентрации внимания, ухудшению памяти. Кроме того, это может привести к синдрому упущенной выгоды, то есть к постоянному страху что-то пропустить, лишая возможности расслабиться и отдохнуть.

Также злоупотребление гаджетами нарушает сон. «Синий свет экранов подавляет выработку мелатонина – гормона сна. В результате нарушается циркадный ритм, возникает бессонница. Также могут возникнуть проблемы с осанкой и зрением. Длительное использование гаджетов в неправильном положении вызывает напряжение в шее и спине, а также усиливает нагрузку на глаза», – отметила Лидия Кутузова.

Последствиями частого использования гаджетов также могут быть прокрастинация и социальная изоляция. Кроме того, может возникнуть зависимость от гаджетов. По словам эксперта, потребность постоянно быть онлайн может перерасти в настоящую аддикцию.

«Всё это в совокупности способно вызывать повышенную тревожность, раздражительность, эмоциональное выгорание и даже депрессивные состояния», – указала психолог.

Для детей и подростков последствиями чрезмерного использования гаджетов могут быть проблемы с концентрацией внимания, задержка речевого развития, снижение социальных навыков, проблемы со сном, нарушение эмоционального интеллекта, зависимость от гаджетов, возникновение тревожности и снижение креативности.