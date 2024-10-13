Островские волонтёры помогли семьям участников СВО
Волонтёры центра добровольчества со студентами отряда «Зубарс» и местным отделением фонда «Защитники Отечества» помогли по хозяйству семьям участников СВО. Об этом пишет газета «Островские вести».
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Фото: группа молодежного отдела ЦК «Юбилейный» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа молодежного отдела ЦК «Юбилейный» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа молодежного отдела ЦК «Юбилейный» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа молодежного отдела ЦК «Юбилейный» в соцсети «ВКонтакте»
Участнику специальной военной операции ребята помогли покосить траву и убрать придомовую территорию, а матери мобилизованного – перекопать грядки.
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