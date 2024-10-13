Островские волонтёры помогли семьям участников СВО

16:17, 13 октября 2024, ПАИ

Волонтёры центра добровольчества со студентами отряда «Зубарс» и местным отделением фонда «Защитники Отечества» помогли по хозяйству семьям участников СВО. Об этом пишет газета «Островские вести».



Фото: группа молодежного отдела ЦК «Юбилейный» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа молодежного отдела ЦК «Юбилейный» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа молодежного отдела ЦК «Юбилейный» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа молодежного отдела ЦК «Юбилейный» в соцсети «ВКонтакте»







Участнику специальной военной операции ребята помогли покосить траву и убрать придомовую территорию, а матери мобилизованного – перекопать грядки.