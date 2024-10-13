Первый межрайонный фестиваль частушек прошёл в Опочке
Первый межрайонный фестиваль частушек «Эх, опочановна» прошёл в Опочке. Об этом пишет газета «Красный маяк».
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
Фестиваль собрал участников из восьми районов области: из Опочки, Палкино, Пустошки, Острова, Новоржева, Изборска, Красногородска и Пушкинских Гор.
«В течение двух часов под аплодисменты зрителей она царствовала, на злобу дня о жизни простых людей рассказывала. И не заглушить её современным хитам, ведь в ней воплощена сама душа русского народа», – отметили в газете.
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