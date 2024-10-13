Первый межрайонный фестиваль частушек прошёл в Опочке

17:39, 13 октября 2024, ПАИ

Первый межрайонный фестиваль частушек «Эх, опочановна» прошёл в Опочке. Об этом пишет газета «Красный маяк».



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»









Фестиваль собрал участников из восьми районов области: из Опочки, Палкино, Пустошки, Острова, Новоржева, Изборска, Красногородска и Пушкинских Гор.

«В течение двух часов под аплодисменты зрителей она царствовала, на злобу дня о жизни простых людей рассказывала. И не заглушить её современным хитам, ведь в ней воплощена сама душа русского народа», – отметили в газете.