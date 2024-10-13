Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка на футбольном матче в Великих Луках

17:56, 13 октября 2024, ПАИ

Полицейские дежурят в местах массового скопления граждан, а также на прилегающей к стадиону территории. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области







Сотрудники полиции, Росгвардии, представители дружин и частных охранных организаций обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан в день проведения матча первенства по футболу Второй лиги Дивизиона «Б» сезона 2024 года между ФК «Луки-энергия» (Великие Луки) и ФК «Леон Сатурн» (Раменское).

«Полиция, руководствуясь действующим законодательством, принимает все необходимые меры для того, чтобы футбольный матч прошёл без происшествий, в безопасной и спокойной обстановке», – отметили в пресс-службе ведомства.