Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка на футбольном матче в Великих Луках
Полицейские дежурят в местах массового скопления граждан, а также на прилегающей к стадиону территории. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Сотрудники полиции, Росгвардии, представители дружин и частных охранных организаций обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан в день проведения матча первенства по футболу Второй лиги Дивизиона «Б» сезона 2024 года между ФК «Луки-энергия» (Великие Луки) и ФК «Леон Сатурн» (Раменское).
«Полиция, руководствуясь действующим законодательством, принимает все необходимые меры для того, чтобы футбольный матч прошёл без происшествий, в безопасной и спокойной обстановке», – отметили в пресс-службе ведомства.
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Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка на футбольном матче в Великих Луках