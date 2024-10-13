Число пострадавших на съёмках фильма в Ленобласти выросло до 23 человек

19:00, 13 октября 2024, ПАИ

23 человека пострадали из-за обрушения пола в декоративном вагоне во время съёмок фильма «Василий Теркин» в Ленобласти. Об этом сообщает РИА Новости.

Одна из пострадавших была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести: у неё выявлен перелом голеней обеих ног. Остальные участники массовки получили ушибы и ссадины. Недалеко от места съёмки находилась карета скорой помощи, поэтому пострадавшим была оказана первая медпомощь.

По словам режиссёра фильма Карена Геворкяна, съёмки останавливать не будут. Напомним, что ранее съёмки проходили в Псковской области.