Пять золотых медалей завоевали псковские каратисты на соревнованиях в Санкт-Петербурге

19:44, 13 октября 2024, ПАИ

Кубок Санкт-Петербурга по карате WKF прошёл сегодня, 13 октября. Псковскую команду представляли 17 спортсменов Федерации карате Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня













С соревнований удалось привезти пять золотых медалей, четыре серебряные и шесть бронзовых.

«Кубок Санкт-Петербурга – это один из этапов подготовки наших спортсменов к соревнованиям более высокого уровня. Уже на следующей недели они выступят на международных соревнованиях Belsrus Open в Минске. Ребята показали себя очень достойно в начале сезона», – отметил председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.

Он также добавил, что далее запланированы выезды на всероссийские, межрегиональные и другие соревнования.

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