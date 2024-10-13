Уроженец Великих Лук Дмитрий Виноградов стал победителем всероссийских соревнований по настольному теннису

20:00, 13 октября 2024, ПАИ

Уроженец Великих Лук Дмитрий Виноградов, ныне представляющий Москву, завоевал титул победителя всероссийских соревнований «ТОП-12» по настольному теннису среди спортсменов до 22 лет. Турнир проходил в Архангельске. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук.

18-летний спортсмен выиграл во всех матчах турнира. В последнем туре Дмитрий обыграл своего главного конкурента – представителя Оренбурга Алексея Самохина – со счётом 3:2 (16:14 в пятом сете).

«Представители настольного тенниса Псковской области поздравляют Дмитрия, его первого тренера Бронислава Борисовича Баландина, великолучан, которые помогали молодому спортсмену, и всех причастных к этой победе», – говорится в сообщении администрации.

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