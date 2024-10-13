Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Уроженец Великих Лук Дмитрий Виноградов стал победителем всероссийских соревнований по настольному теннису

Уроженец Великих Лук Дмитрий Виноградов, ныне представляющий Москву, завоевал титул победителя всероссийских соревнований «ТОП-12» по настольному теннису среди спортсменов до 22 лет. Турнир проходил в Архангельске. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук.

Фото: администрация Великих Лук

18-летний спортсмен выиграл во всех матчах турнира. В последнем туре Дмитрий обыграл своего главного конкурента – представителя Оренбурга Алексея Самохина – со счётом 3:2 (16:14 в пятом сете).

«Представители настольного тенниса Псковской области поздравляют Дмитрия, его первого тренера Бронислава Борисовича Баландина, великолучан, которые помогали молодому спортсмену, и всех причастных к этой победе», – говорится в сообщении администрации.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 октября 2024

Уроженец Великих Лук Дмитрий Виноградов стал победителем всероссийских соревнований по настольному теннису
13 октября 2024

Пять золотых медалей завоевали псковские каратисты на соревнованиях в Санкт-Петербурге
11 октября 2024

Новый центр единоборств торжественно открыли в Пскове
11 октября 2024

Впервые в истории автоспорта Псковской области экипаж стартует под номером 101
11 октября 2024

За победу на чемпионате Пскова по классическим шахматам борются 34 спортсмена
10 октября 2024

Чемпионат Псковского района по рапиду и блицу пройдёт 12 и 13 октября
10 октября 2024

Стало известно, в какой школе Пскова учащиеся лучше всех играют в волейбол
10 октября 2024

Новые всероссийские соревнования пройдут во всех регионах страны в 2025 году

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...