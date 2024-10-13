Показ спектаклей Калининградского театра кукол завершился в Пскове

21:00, 13 октября 2024, ПАИ

Показ спектаклей Калининградского областного театра кукол в рамках программы «Большие гастроли» завершился в Пскове сегодня, 13 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Последним спектаклем стала постановка «Сказки из разных карманов». Её особенность в том, что это моноспектакль. В постановке в гости к детям на волшебном зонтике прилетает добрая сказочница, у которой карманы полны разных историй и сказок.

Фоторепортаж с выступления Калининградского театра кукол в Пскове можно увидеть по ссылке.