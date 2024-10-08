Первый показ спектаклей Калининградского театра кукол прошёл в Пскове

12:12, 08 октября 2024, ПАИ

Первый показ спектаклей Калининградского театра кукол состоялся на сцене Псковского областного театра кукол сегодня, 8 октября. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Сегодня была представлена постановка «Храбрый портняжка». Показы проходят в рамках программы «Большие гастроли». Полную программу можно посмотреть здесь.

Напомним, гастроли проходят в Пскове с 8 по 13 октября. Они проводятся ФГБУК «Росконцерт» при поддержке Министерства культуры России.