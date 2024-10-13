Два человека пострадали в результате огненного ДТП с участием фуры в Плюсском районе

21:27, 13 октября 2024, ПАИ

Столкновение фуры и автомобиля Chevrolet Lanos произошло на 174-м километре трассы Е-95 в Плюсском районе. В результате Chevrolet загорелся, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В ДТП пострадали два человека из легкового автомобиля – девушки 24 и 17 лет. Они госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.