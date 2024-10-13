Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в Невеле

21:55, 13 октября 2024, ПАИ

Возгорание произошло в жилом доме на улице Горького в Невеле. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и спасли дом. Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.