Главный тренер ФК «Луки-Энергия» хочет подать в отставку из-за разгромного домашнего поражения

22:27, 13 октября 2024, ПАИ

Главный тренер великолукского футбольного клуба «Луки-Энергия» Сергей Осадчук хочет подать в отставку после разгромного домашнего матча команды с «Леон Сатурном» со счётом 1:5 в матче Второй лиги. Об этом сообщается в группе великолукского клуба в соцсети «ВКонтакте».

Хет-трик в ворота великолукского клуба забил игрок гостей Артём Закиров. Также забитыми мячами отличились Денис Грибанов и Артём Шаболин. У хозяев единственный мяч забил Артём Егоров.

Домашнее поражение от команды «Леон Сатурн» стало самым крупным у великолучан за весь сезон во всех турнирах.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер проигравшей команды Сергей Осадчук заявил, что попросил руководство клуба об отставке. «Трудно комментировать тяжёлое домашнее поражение. Понятно, что я недоволен игрой в обороне, да и в атаке ничего не создали. Надо отдать должное сопернику: он был очень хорош и, наверное, заслуженно победил. Ответственность беру на себя. Сказал ребятам об этом и попрошу руководство об отставке. Поражение получилось безвольным», – сказал Сергей Осадчук.

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