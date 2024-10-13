Какой будет погода на предстоящей неделе, рассказали синоптики

23:20, 13 октября 2024, ПАИ

Какой будет погода на предстоящей неделе, с 14 по 20 октября, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос».

В самом начале рабочей недели на территории Северо-Запада будет слякотно. Это связано с воздействием циклона.

Во второй половине периода осадков станет меньше. При этом отмечается ровный температурный режим без резких перепадов. Днём до +7 градусов.

Ранее сообщалось, что небольшой дождь ожидается в Псковской области 14 октября.