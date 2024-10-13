Какой будет погода на предстоящей неделе, рассказали синоптики
Какой будет погода на предстоящей неделе, с 14 по 20 октября, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос».
В самом начале рабочей недели на территории Северо-Запада будет слякотно. Это связано с воздействием циклона.
Во второй половине периода осадков станет меньше. При этом отмечается ровный температурный режим без резких перепадов. Днём до +7 градусов.
Ранее сообщалось, что небольшой дождь ожидается в Псковской области 14 октября.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
13 октября 2024
«Два дня вывозила»: рекордное количество опят удалось собрать в лесу Псковской области
13 октября 2024
Памятную доску в честь погибшего в зоне СВО псковского священника установили в отделе Московского патриархата
13 октября 2024
Лития в честь героя Отечественной войны Петра Коновницына состоялась в Гдовском районе