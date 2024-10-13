Всенощное бдение в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы проходит в Печорах

23:46, 13 октября 2024, ПАИ

Всенощное бдение в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея возглавил благочинный иеромонах Прохор (Андрейчук). Богослужение проходит в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре сегодня, 13 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале обители.

За богослужением молились насельники монастыря, многочисленные прихожане и паломники.

Напомним, что завтра, 14 октября, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершит Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы (от Торга) в Пскове.