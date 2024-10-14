Спасатели нашли пенсионерку, потерявшуюся на псковском болоте

08:21, 14 октября 2024, ПАИ

Спасатели нашли пенсионерку, потерявшуюся на псковском болоте, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В Псковском районе на болоте между автодорогой Псков – Палкино и железной дорогой Псков – Печоры аварийно-спасательная служба в ходе поисков обнаружила и вывела потерявшуюся 82-летнюю женщину.

Медицинская помощь пенсионерке не понадобилась.