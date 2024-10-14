Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Спасатели нашли пенсионерку, потерявшуюся на псковском болоте

Спасатели нашли пенсионерку, потерявшуюся на псковском болоте, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Спасатели нашли пенсионерку, потерявшуюся на псковском болоте
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Спасатели нашли пенсионерку, потерявшуюся на псковском болоте
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Спасатели нашли пенсионерку, потерявшуюся на псковском болоте
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В Псковском районе на болоте между автодорогой Псков – Палкино и железной дорогой Псков – Печоры аварийно-спасательная служба в ходе поисков обнаружила и вывела потерявшуюся 82-летнюю женщину.

Медицинская помощь пенсионерке не понадобилась.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 октября 2024

Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области
14 октября 2024

Девушка пострадала в ДТП с участием фуры в Великолукском районе
14 октября 2024

Стали известны подробности пожара в Дедовичах, где погибла 14-летняя девочка
14 октября 2024

Белорусская фура и фургон птицефабрики «Псковская» столкнулись на трассе в Великолукском районе
14 октября 2024

Спасатели нашли пенсионерку, потерявшуюся на псковском болоте
13 октября 2024

Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в Невеле
13 октября 2024

Два человека пострадали в результате огненного ДТП с участием фуры в Плюсском районе
13 октября 2024

Семь человек пострадали на съёмках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...