Спасатели нашли пенсионерку, потерявшуюся на псковском болоте
Спасатели нашли пенсионерку, потерявшуюся на псковском болоте, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В Псковском районе на болоте между автодорогой Псков – Палкино и железной дорогой Псков – Печоры аварийно-спасательная служба в ходе поисков обнаружила и вывела потерявшуюся 82-летнюю женщину.
Медицинская помощь пенсионерке не понадобилась.
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