Покров Пресвятой Богородицы отмечают православные сегодня

07:23, 14 октября 2024, ПАИ

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии отмечают православные ежегодно 14 октября, сообщает calend.ru.

Этот осенний праздник имеет исторические корни, восходящие к 910 году, когда Византийская империя сражалась с сарацинами.

В этот день в Константинополе во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний стали свидетелями удивительного явления: они увидели, как Богородица, паря в воздухе, распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало – покров.

На Руси с Покрова начинались свадебные торжества. Девушки в этот день приходили в церковь помолиться о том, чтобы Господь послал им хороших женихов. Существовала и народная примета: чем больше снега выпадет на Покров, тем больше свадеб состоится в этом году.