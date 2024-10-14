Покров Пресвятой Богородицы отмечают православные сегодня
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии отмечают православные ежегодно 14 октября, сообщает calend.ru.
Этот осенний праздник имеет исторические корни, восходящие к 910 году, когда Византийская империя сражалась с сарацинами.
В этот день в Константинополе во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний стали свидетелями удивительного явления: они увидели, как Богородица, паря в воздухе, распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало – покров.
На Руси с Покрова начинались свадебные торжества. Девушки в этот день приходили в церковь помолиться о том, чтобы Господь послал им хороших женихов. Существовала и народная примета: чем больше снега выпадет на Покров, тем больше свадеб состоится в этом году.
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