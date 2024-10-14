Защиту от атаки квантовых компьютеров испытали в России

07:59, 14 октября 2024, ПАИ

Испытания первого отечественного программного продукта для защиты от кибератак с помощью квантовых компьютеров успешно прошли в России, пишут «Известия».

Сейчас во всем мире создаются квантовые компьютеры, пояснили разработчики. Такие устройства смогут взламывать традиционные алгоритмы шифрования благодаря своей логике работы и новой схемотехнике. Поэтому разрабатываются алгоритмы постквантовой криптографии, которые предотвратят такие ситуации.

«Защищенный канал соединил две удаленные площадки: одну – в Москве, а другую – в Новосибирске. В ходе тестирования резервные пакеты данных поочередно передавали через традиционный криптографический туннель и через туннель, защищенный новыми алгоритмами», – рассказал генеральный директор и сооснователь компании-разработчика Антон Гугля.

Он добавил, что во время тестирования были произведены замеры времени передачи и контроль целостности файлов. По результатам проверки было получено подтверждение, что все пакеты переправлены без ошибок контроля целостности.

Кроме того, канал построили на инфраструктуре лаборатории инноваций группы «Московская биржа». Тестирование подтвердило, что с помощью технологий организация-пользователь самостоятельно может реализовать интеграцию программного решения в свои процессы и его запуск.

Пилотный этап проекта успешно завершен, отметил разработчик. Следующим этапом станет серийное использование продукта. К этому перейдут после утверждения государственных стандартов, которые в настоящее время активно разрабатывают регулирующие органы.