Россиянам напомнили о четырёхдневной рабочей неделе в ноябре

09:00, 14 октября 2024, ПАИ

Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится всего четыре дня благодаря празднованию Дня народного единства. Он отмечается в понедельник, 4 ноября, пишет РИА Новости.

При этом перед праздником россияне будут работать шесть дней – с 28 октября по 2 ноября. Согласно статье 153 Трудового кодекса России, оплата работы в выходной или нерабочий праздничный день должна осуществляться минимум в двойном размере. Также вместо двойной оплаты работник может выбрать дополнительный день отдыха.

Добавим, что День народного единства – государственный праздник, который отмечается в России ежегодно 4 ноября.