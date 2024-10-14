Более 70% псковичей уже продумали отпуск на 2025 год
Псковичи уже начинают планировать свой отпуск на 2025 год, пишет SuperJob по итогам опроса.
71% жителей города уже придумали себе планы на этот период. Каждый второй будет брать отпуск летом, каждый десятый – весной, 6% опрошенных – осенью и ещё 4% – зимой. Причём 10% псковичей не имеют предпочтений и планируют отдыхать по графику, который составил отдел кадров.
Женщины в Пскове предпочитают брать отпуск летом и весной, а мужчины зачастую не имеют конкретных пожеланий и следуют графику.
Молодые люди до 34 лет и псковичи от 35 до 44 планируют отпуск летом. Кроме того, те, кто получает выше 50 тысяч рублей, рассказывают о планах на весенний отдых. А те, кто зарабатывает свыше 100 тысяч рублей, чаще ездят в отпуск зимой.
Небольшой дождь и до десяти градусов тепла прогнозируют в Псковской области 15 октября
Жители Псковской области могут уплатить налоги на почте сразу при получении письма с уведомлением