Шейные платки по мотивам творчества Юрия Спегальского предлагает посетителям Псковский музей

09:43, 14 октября 2024, ПАИ

Шейные платки по мотивам творчества Юрия Спегальского предлагает посетителям Псковский музей-заповедник, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Художник и реставратор, исследователь древнерусской архитектуры, знаток древнего Пскова Юрий Спегальский стремился воссоздать быт псковского Средневековья. На платках выписаны сказочные сюжеты с чудо-зверями и чудо-птицами в стилистике древней русской традиции.

Платки есть в кассах музея.