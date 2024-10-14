Шейные платки по мотивам творчества Юрия Спегальского предлагает посетителям Псковский музей
Шейные платки по мотивам творчества Юрия Спегальского предлагает посетителям Псковский музей-заповедник, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
Художник и реставратор, исследователь древнерусской архитектуры, знаток древнего Пскова Юрий Спегальский стремился воссоздать быт псковского Средневековья. На платках выписаны сказочные сюжеты с чудо-зверями и чудо-птицами в стилистике древней русской традиции.
Платки есть в кассах музея.
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