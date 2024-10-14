Больше не пьём: крупнейший производитель водки в России лишился лицензии

10:00, 14 октября 2024, ПАИ

Спиртзавод в Нижегородской области, который принадлежит крупнейшему производителю водки в России, компании Novabev Group, временно лишился своей лицензии. Это решение связано с загрязнением реки Чугунки и гибелью рыбы в водоёме, пишет РБК.

Росалкогольтабакконтроль приостановил действие лицензии АО «Спиртзавод Чугуновский» в Нижегородской области. Эта информация была внесена в реестр службы 10 октября. Завод является частью Novabev Group, которая ранее была известна как Beluga Group.

Приостановка лицензии обусловлена тем, что предприятие «не осуществляло должным образом» утилизацию отходов спиртового производства.

Добавим, что компания известна благодаря водке Beluga и «Архангельская».