Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за выходные

09:56, 14 октября 2024, ПАИ

Шесть пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за двое суток, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, утром 12 октября произошло возгорание нежилого дома в деревне Малая Гверстонь Печорского муниципального округа. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

В этот же день в Пскове на улице Западной горел контейнер. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Также вечером произошло возгорание в жилом доме в деревне Беседино Великолукского района. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

13 октября хозяйственная постройка горела в деревне Ручьевая Дедовичского района. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети.

Также в этот день в Стругах Красных на улице Граничной произошло возгорание в неэксплуатируемом здании. При ликвидации пожара обнаружен погибшим 62-летний мужчина. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Кроме того, вечером произошло возгорание в жилом доме на улице Горького в Невеле. Предварительная причина возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарные спасли от огня жилой дом и две надворные постройки.