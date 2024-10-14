Почти половина россиян откладывает деньги на чёрный день

10:27, 14 октября 2024, ПАИ

Доля опрошенных россиян, которые откладывают часть денег на чёрный день, выросла до 49% в этом году после 42% в прошлом году, пишет РИА Новости.

Самая популярная цель для того, чтобы откладывать часть зарплаты – это «на всякий случай, про запас». С прошлого года количество людей, формирующих классическую подушку безопасности, выросло на 7%.

Каждый пятый опрошенный рассказал, что копит на обеспечение себя в старости, чтобы сохранить привычный уровень жизни. На это влияет также то, что не все надеются на финансовую помощь от детей.

Также россияне продолжают откладывать деньги на дорогостоящие покупки. Как и в прошлом году, около 18% копят на покупку машины, крупной бытовой техники или на первоначальный взнос по ипотеке. Ещё около 9% откладывают на образование своих детей.