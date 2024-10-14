Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти половина россиян откладывает деньги на чёрный день

Доля опрошенных россиян, которые откладывают часть денег на чёрный день, выросла до 49% в этом году после 42% в прошлом году, пишет РИА Новости.

Самая популярная цель для того, чтобы откладывать часть зарплаты – это «на всякий случай, про запас». С прошлого года количество людей, формирующих классическую подушку безопасности, выросло на 7%.

Каждый пятый опрошенный рассказал, что копит на обеспечение себя в старости, чтобы сохранить привычный уровень жизни. На это влияет также то, что не все надеются на финансовую помощь от детей.

Также россияне продолжают откладывать деньги на дорогостоящие покупки. Как и в прошлом году, около 18% копят на покупку машины, крупной бытовой техники или на первоначальный взнос по ипотеке. Ещё около 9% откладывают на образование своих детей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 октября 2024

Небольшой дождь и до десяти градусов тепла прогнозируют в Псковской области 15 октября
14 октября 2024

На прошлой неделе росгвардейцы изъяли у псковичей 14 единиц оружия
14 октября 2024

Псковские таможенники ищут дом для лабрадоров Шока и Дидилии
14 октября 2024

Детей из псковского центра помощи познакомили с проектом «Билет в будущее»
14 октября 2024

Жители Псковской области могут уплатить налоги на почте сразу при получении письма с уведомлением
14 октября 2024

610-летие празднует Опочка
13 октября 2024

Всенощное бдение в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы проходит в Печорах
13 октября 2024

Какой будет погода на предстоящей неделе, рассказали синоптики

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...