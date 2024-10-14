Стали известны подробности огненного ДТП с участием фуры в Псковской области

10:40, 14 октября 2024, ПАИ

Подробности огненного ДТП с участием фуры в Плюсском районе опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло 13 октября на 183-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель. 24-летняя водитель-девушка автомобиля «ЗАЗ Chance» при движении на прямом участке дороги не справилась с управлением, в результате машина врезалась в грузовой автомобиль Renault, который был припаркован на обочине дороги.

В ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и её 17-летний пассажир. Их госпитализировали в медучреждение.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.