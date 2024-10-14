Псковская область оказалась на 60-м месте в рейтинге материального благополучия регионов России

10:55, 14 октября 2024, ПАИ

Псковская область оказалась на 60-м месте из 85 в рейтинге материального благополучия регионов России. Такие данные за 2023 год приводит РИА Новости.

По сравнению с 2022 годом Псковская область улучшила позиции: за 2023-й регион сумел набрать 37,86 балла, тогда как в 2022-м баллов было всего 28,66 (это примерно соответствовало 74-му месту).

Лидерами рейтинга регионов России по материальному благополучию населения по итогам 2023 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область, замыкают список Ингушетия и Тува.

Методика расчета рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение жителей регионов по итогам 2023 года. При его составлении учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя. Также принималась во внимание доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. При расчете учитывались показатели по итогам 2023 года.