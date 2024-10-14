Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область оказалась на 60-м месте в рейтинге материального благополучия регионов России

Псковская область оказалась на 60-м месте из 85 в рейтинге материального благополучия регионов России. Такие данные за 2023 год приводит РИА Новости.

По сравнению с 2022 годом Псковская область улучшила позиции: за 2023-й регион сумел набрать 37,86 балла, тогда как в 2022-м баллов было всего 28,66 (это примерно соответствовало 74-му месту).

Лидерами рейтинга регионов России по материальному благополучию населения по итогам 2023 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область, замыкают список Ингушетия и Тува.

Методика расчета рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение жителей регионов по итогам 2023 года. При его составлении учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя. Также принималась во внимание доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. При расчете учитывались показатели по итогам 2023 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 октября 2024

Небольшой дождь и до десяти градусов тепла прогнозируют в Псковской области 15 октября
14 октября 2024

На прошлой неделе росгвардейцы изъяли у псковичей 14 единиц оружия
14 октября 2024

Псковские таможенники ищут дом для лабрадоров Шока и Дидилии
14 октября 2024

Детей из псковского центра помощи познакомили с проектом «Билет в будущее»
14 октября 2024

Жители Псковской области могут уплатить налоги на почте сразу при получении письма с уведомлением
14 октября 2024

610-летие празднует Опочка
13 октября 2024

Всенощное бдение в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы проходит в Печорах
13 октября 2024

Какой будет погода на предстоящей неделе, рассказали синоптики

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...