Подведены итоги спартакиады по пулевой стрельбе среди студентов Псковской области

11:11, 14 октября 2024, ПАИ

Подведены итоги 15-й областной спартакиады вузов и учреждений среднего профессионального образования (УСПО) по пулевой стрельбе, которая прошла в Пскове 11 октября. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области









В соревнованиях приняли участие команды из четырёх учреждений СПО и трёх вузов.

Среди УСПО первое место заняли студенты Псковского кооперативного техникума, на втором месте расположились представители Псковского агротехнического колледжа, а замкнули тройку лидеров спортсмены великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения. В личном зачёте среди девушек победила Кира Семёнова, а среди мужчин – Никита Сорокин.

Команда Великолукской государственной сельскохозяйственной академии заняла первое место среди вузов. Серебро на счету спортсменов ПсковГУ, а третье место досталось команде Псковского филиала Университета ФСИН России. В индивидуальных соревнованиях победили Марина Худякова и Александр Лебедев.

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