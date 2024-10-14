Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области
Сотрудники Госавтоинспекции снова выявили водителей, которые управляли транспортом в Псковской области в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее эти водители уже были привлечены к административной ответственности за аналогичное нарушение, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
Так, 11 октября 39-летнего нетрезвого водителя на мотоблоке остановили в деревне Пунино Пыталовского района. В этот же день 60-летний пскович ехал пьяным на легковушке по улице Коммунальной в Пскове.
Нетрезвым ездил и 29-летний житель Порхова 12 октября. А 13 октября в Пскове на улице Льва Толстого инспекторы остановили «Шкоду», за рулём которой был пьяный 25-летний житель Псковского района.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, что за повторное вождение в пьяном виде в течение года или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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