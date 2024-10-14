Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

Сотрудники Госавтоинспекции снова выявили водителей, которые управляли транспортом в Псковской области в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее эти водители уже были привлечены к административной ответственности за аналогичное нарушение, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, 11 октября 39-летнего нетрезвого водителя на мотоблоке остановили в деревне Пунино Пыталовского района. В этот же день 60-летний пскович ехал пьяным на легковушке по улице Коммунальной в Пскове.

Нетрезвым ездил и 29-летний житель Порхова 12 октября. А 13 октября в Пскове на улице Льва Толстого инспекторы остановили «Шкоду», за рулём которой был пьяный 25-летний житель Псковского района.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что за повторное вождение в пьяном виде в течение года или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 октября 2024

Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области
14 октября 2024

Девушка пострадала в ДТП с участием фуры в Великолукском районе
14 октября 2024

Стали известны подробности пожара в Дедовичах, где погибла 14-летняя девочка
14 октября 2024

Белорусская фура и фургон птицефабрики «Псковская» столкнулись на трассе в Великолукском районе
14 октября 2024

Спасатели нашли пенсионерку, потерявшуюся на псковском болоте
13 октября 2024

Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в Невеле
13 октября 2024

Два человека пострадали в результате огненного ДТП с участием фуры в Плюсском районе
13 октября 2024

Семь человек пострадали на съёмках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...