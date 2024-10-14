27 пьяных водителей задержали в Псковской области за неделю
27 пьяных водителей задержали в Псковской области с 7 по 13 октября, семь из них повторно сели за руль в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в региональной Госавтоинспекции.
Всего за неделю сотрудники ведомства пресекли 1 461 административное правонарушение в области безопасности дорожного движения.
Кроме того, за этот период в Псковской области произошло 14 ДТП, в результате которых погиб один человек и 22 человека получили травмы различной степени тяжести.
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