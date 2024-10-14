Стали известны подробности пожара в Дедовичах, где погибла 14-летняя девочка

11:45, 14 октября 2024, ПАИ

Подробности пожара в Дедовичах, где погибла 14-летняя девочка, опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Сообщение о возгорании в пятиэтажном доме на улице Октябрьской в Дедовичах поступило в 00:50. Пожарные эвакуировали девятерых человек, в том числе двоих детей.

При ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили тело 14-летней девочки. По предварительной информации, пожар произошёл из-за аварийного режима работы электросети.