Стали известны подробности пожара в Дедовичах, где погибла 14-летняя девочка
Подробности пожара в Дедовичах, где погибла 14-летняя девочка, опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Сообщение о возгорании в пятиэтажном доме на улице Октябрьской в Дедовичах поступило в 00:50. Пожарные эвакуировали девятерых человек, в том числе двоих детей.
При ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили тело 14-летней девочки. По предварительной информации, пожар произошёл из-за аварийного режима работы электросети.
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