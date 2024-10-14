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Происшествия

Уголовное дело завели после ЧП на съёмках фильма в Ленинградской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения декораций, в результате которого пострадали люди во время съёмок фильма в Ленинградской области, пишет РИА Новости.

Дело завели по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Кроме того, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Сазину доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Напомним, что 23 человека пострадали при обрушении пола декоративного вагона во время съёмок фильма «Василий Теркин» в Лужском районе Ленинградской области. По словам режиссёра фильма Карена Геворкяна, съёмки останавливать не будут. Ранее съёмки проходили в Псковской области.

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