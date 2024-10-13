Стали известны подробности ЧП на съёмках фильма в Ленобласти

22:57, 13 октября 2024, ПАИ

Два ребёнка пострадали из-за обрушения пола в декоративном вагоне во время съёмок фильма «Василий Теркин» в Ленобласти. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего пострадало порядка 23 человек, участники массовки получили ушибы и ссадины. Недалеко от места съёмки находилась карета скорой помощи, поэтому пострадавшим была оказана первая медпомощь.

По словам режиссёра фильма Карена Геворкяна, съёмки останавливать не будут. Напомним, что ранее съёмки проходили в Псковской области.