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Происшествия

Стали известны подробности ЧП на съёмках фильма в Ленобласти

Два ребёнка пострадали из-за обрушения пола в декоративном вагоне во время съёмок фильма «Василий Теркин» в Ленобласти. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего пострадало порядка 23 человек, участники массовки получили ушибы и ссадины. Недалеко от места съёмки находилась карета скорой помощи, поэтому пострадавшим была оказана первая медпомощь.

По словам режиссёра фильма Карена Геворкяна, съёмки останавливать не будут. Напомним, что ранее съёмки проходили в Псковской области.

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