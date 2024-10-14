Великолукская студентка стала обладателем Кубка России по велокроссу

12:08, 14 октября 2024, ПАИ

Студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Елизавета Тисленко стала обладателем Кубка России по велокроссу, который прошёл в Челябинской области 10 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

За победу в соревнованиях боролись 17 спортсменов из Челябинской, Свердловской, Самарской областей и Удмуртии.

Общий километраж трассы поделён на семь кругов по 2,4 километра. Заезд проходил по бездорожью, оврагам и трамплинам. Лишь малая часть гонки пролегла по асфальтированному покрытию.

У женщин первое место соревнований заняла студентка ВЛГАФК, представительница Самарской области Елизавета Тисленко, которая преодолела дистанцию за 47 минут 49 секунд.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».