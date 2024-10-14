На прошлой неделе росгвардейцы изъяли у псковичей 14 единиц оружия

12:06, 14 октября 2024, ПАИ

С 7 по 13 октября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 37 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили 10 административных правонарушений, изъяли 14 единиц оружия и 13 боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.