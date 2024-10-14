Псковичка стала серебряным призёром турнира в Кремлёвском шахматном клубе

12:30, 14 октября 2024, ПАИ

Псковичка Кристина Стельмашёнок заняла второе место в турнире по классическим шахматам «Уикенд-классик», который состоялся в Кремлёвском шахматном клубе Великого Новгорода. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

За медали соревнований боролись 79 спортсменов из Великого Новгорода, Валдая, Москвы, Пскова и села Мошенское Новгородской области.

В рамках соревнований разыгрывалось два турнира: категории «А» для игроков с высоким рейтингом и категории «Б» для игроков с рейтингом ниже 1 300 пунктов. Кристина Стельмашёнок в турнире «А» среди 26 спортсменов заняла второе место.

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