Сидродел Александр Колосков станет гостем программы «Бизнес-ланч»

12:49, 14 октября 2024, ПАИ

Сидродел Александр Колосков станет гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 октября.

Александр Колосков расскажет о возможностях развития производства сидра в Северо-Западном регионе, об уникальных возможностях Псковской области по выращиванию яблок, как организован приём яблок у населения, как сделать регион центром сидроделия, а также о том, насколько высока конкуренция в России по сидру, с чего начать, где брать кадры и о многом другом.

Программа «Бизнес-ланч» выйдет в эфир 14 октября в 14:00. Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».