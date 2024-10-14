Сидродел Александр Колосков станет гостем программы «Бизнес-ланч»
Сидродел Александр Колосков станет гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 октября.
Александр Колосков расскажет о возможностях развития производства сидра в Северо-Западном регионе, об уникальных возможностях Псковской области по выращиванию яблок, как организован приём яблок у населения, как сделать регион центром сидроделия, а также о том, насколько высока конкуренция в России по сидру, с чего начать, где брать кадры и о многом другом.
Программа «Бизнес-ланч» выйдет в эфир 14 октября в 14:00. Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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